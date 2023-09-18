¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÀ­²Ã³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥ª¥«¥â¥È¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Âçºå¡¦Ë­Ãæ»Ô¤Î£±£·£¶£Â£Ï£Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®²È»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö£Í£á£ù£Ä£á£ù¡×¤È¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¡Ö£Á£Í£Ð¡×ÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£ÆîÌî¤¬¡¢³ÊÆ®²È¤òÌ´¸«¤ë¼ã¼Ô¤ä¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤«¤éºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¿Þ¤ë¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£Âç²ñ¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ»²