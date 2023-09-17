本拠地タイガース戦、久々に姿を見せる米大リーグ・エンゼルスは16日（日本時間17日）、大谷翔平投手が右わき腹痛のため負傷者リスト（IL）入りすると発表。大谷は今季残り試合を欠場することになった。試合中はしばらくベンチにも姿を見せていなかった大谷だが、この日の本拠地タイガース戦で久々に姿を現した。客席は三塁側が一時的に混乱状態に。米記者は「ファンの大群が写真を撮るためにエンゼルスのダグアウトに向かって走