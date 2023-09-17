タイガース戦で久々に姿を見せる米大リーグ・エンゼルスは16日（日本時間17日）、大谷翔平投手が右わき腹痛のため10日間の負傷者リスト（IL）入りすると発表。大谷は今季残り試合を欠場することになった。試合中はしばらくベンチにも姿を見せていなかった大谷だが、この日のタイガース戦で久々に姿を現した。現地ファンはベンチの大谷を撮影する者が多数。X（旧ツイッター）上でも「球場の雰囲気がガラッと変わった」「泣ける」