【AFP＝時事】ブラジルの有名な「スピリチュアルヒーラー」、ジョアン・テイシェーラ・ジ・ファリア（Joao Teixeira de Faria）被告（81）が15日、女性4人に対するレイプなどの罪で118年６月15日の判決を言い渡された。当局が明らかにした。「神のジョアン（ジョアン・ジ・デウス、Joao de Deus）」や「神のジョン（John of God）」と呼ばれていたファリア被告は、アバジアニア（Abadiania）町にある自身の「診療所」で、毎月数万