【AFP＝時事】2024年大統領選での再選を目指すに当たり高齢を不安視されているジョー・バイデン（Joe Biden）米大統領（80）に、思わぬところから援護射撃があった。ドナルド・トランプ（Donald Trumpr）前米大統領（77）が17日に放送されるNBCテレビの番組で、米史上最高齢の大統領のバイデン氏について、「高齢」であることは問題ではないと述べた。ただし、直後に「適任ではないと思う」と付け加えた。両氏の年齢差は小さいが
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 障害者手帳を提示 乗客が舌打ち
- 2. ピーポくんが熱中症で倒れる
- 3. 「天下一品」風評被害に光速対応
- 4. 苦しむ妻に店は…銀座天一に激怒
- 5. 大物ヤクザ葬儀で高田馬場が騒然
- 6. 「インボイス」消費増税だった?
- 7. 羽生結弦の妻か 2人の接点とは
- 8. 結弦の妻「特定」報道 批判の声
- 9. 埼玉で問題「恐怖のクルドカー」
- 10. ジャニーズ「契約書」驚きの中身
- 1. ピーポくんが熱中症で倒れる
- 2. 「天下一品」風評被害に光速対応
- 3. 苦しむ妻に店は…銀座天一に激怒
- 4. 大物ヤクザ葬儀で高田馬場が騒然
- 5. 「インボイス」消費増税だった?
- 6. 埼玉で問題「恐怖のクルドカー」
- 7. ラーメン店閉店に超大ショック
- 8. ラーメン店長殺害 涙ぐむ常連客
- 9. 立花氏 紅白歌合戦終了を提言
- 10. 農地に建設残土の山 高さ10mに
- 1. マイナポイント 未申請に呼掛け
- 2. 沈没の空母「赤城」を初調査 米
- 3. マスカット「考えられない価格」
- 4. 維新のUFO議員 海外で異例の陳述
- 5. 一度もジャニ起用せず 元CEO言及
- 6. 学費1200万も子の海外留学選ぶ訳
- 7. 2度目の道頓堀ダイブ 変化語る
- 8. 1番恐怖を感じたゴミ 注意喚起
- 9. 県議が同好会費230万を私的流用
- 10. 性被害告発のDJ SODAが再来日
- 1. 北 女子大生20人を「吊し上げ」
- 2. TWICEサナの露出度高い衣装 驚き
- 3. 韓国系団体 豪で処理水に抗議
- 4. 赤ちゃんの写真に米国の妊婦驚愕
- 5. アサイー栽培拡大 生態系に影響?
- 6. 豪学校 電子タバコ流行に悩む
- 7. ブラジル「極小物件」が人気急増
- 8. 犬2匹に襲われ男性死亡 英
- 9. 下手すれば死刑 北の外相に驚き
- 10. イタリアで曲技機墜落 女児死亡
- 1. 「金運が悪い人の顔」の特徴
- 2. ジョイフルのモーニングに仰天
- 3. チラシに「失禁」で申し込み激増
- 4. 高額貯金者が言わない口グセ
- 5. ストイックに節約 9630万円貯金
- 6. 「24歳で高校の副校長」理由は
- 7. BM「ガリバー」の株式売却を検討
- 8. 広島を煽る?「喧嘩売る」垂れ幕
- 9. ハンコ業界苦境の中…新商品開発
- 10. 50代でも会社に必要とされるには
- 1. ポケットに入る2万円台PCが登場
- 2. iPhone15 格安SIMでも利用可能
- 3. PayPay「P付与」おトク企画開催
- 4. iPhone おすすめ時短裏技10選
- 5. iPhone15 Pro 5G速度最大24%向上
- 6. NTTドコモ、新料金プラン「irumo」の3G…
- 7. 日本で唯一の駅ナカでぶどう狩り！ 塩…
- 8. 豊田市民の愛車はトヨタ? 調査
- 9. 西暦3000年のコーラをAIが考案
- 10. プログラミングなしでもできる機械学習…
- 1. 結弦の妻「特定」報道 批判の声
- 2. バンテリンドーム 超満員のワケ
- 3. ヤクルト・村上が３年連続３０号到達！…
- 4. 大谷 日本人初のHR王ほぼ確実か
- 5. 野球界屈指のイケメンに熱愛報道
- 6. 三笘薫 敵サポーターも認める
- 7. 大谷翔平が今季終了 右肘手術へ
- 8. 三笘より上?元中国代表語る選手
- 9. 「パインアレ」発売 店前に長蛇
- 10. 原監督の発言 ネット総ツッコミ
- 1. 障害者手帳を提示 乗客が舌打ち
- 2. 羽生結弦の妻か 2人の接点とは
- 3. ジャニーズ「契約書」驚きの中身
- 4. 中居正広の「さみしい姿」を暴露
- 5. 番組が続々終了 指原の負の要因
- 6. 付き合う前に体の関係アリな理由
- 7. さんま ジャニ名称変える方向に
- 8. 年齢不詳? 小西真奈美の姿に衝撃
- 9. 番組解説者が岸田改造内閣を嘲笑
- 10. 世界で最も労働時間が長い国
- 1. 中山エミリ 月25万で保活諦めた
- 2. 中山エミリ「夫に口うるさいと思われて…
- 3. 娘に「元カノの名前」命名した夫
- 4. 結婚巡る「謎マナー」に苦言呈す
- 5. 車内で乗務員を責める夫に妻怒り
- 6. 旦那失望 妻のドン引き行動4選
- 7. 男性が元カノのSNS気にする理由
- 8. 平穏な日々も 1通の手紙で崩壊
- 9. パパ活女子 仕事が激減し生活苦
- 10. 略奪婚も夫不倫 相手はまさかの