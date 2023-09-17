【AFP＝時事】2024年大統領選での再選を目指すに当たり高齢を不安視されているジョー・バイデン（Joe Biden）米大統領（80）に、思わぬところから援護射撃があった。ドナルド・トランプ（Donald Trumpr）前米大統領（77）が17日に放送されるNBCテレビの番組で、米史上最高齢の大統領のバイデン氏について、「高齢」であることは問題ではないと述べた。ただし、直後に「適任ではないと思う」と付け加えた。両氏の年齢差は小さいが