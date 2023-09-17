IL入り発表で今季終了米大リーグ・エンゼルスは16日（日本時間17日）、大谷翔平投手が右わき腹痛のため15日間の負傷者リスト（IL）入りすると発表。大谷は今季残り試合を欠場することになった。今季は打者としてリーグ最多の44本塁打を始め、打率.304、95打点、OPS1.066、投手としても10勝5敗、防御率3.14、奪三振164と今季も投打に歴史的な活躍を見せた。米メディアからは「満場一致のMVPになるべき信じられない1年だ」などとリ