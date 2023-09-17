埼玉県警東松山署は１６日、石川県職員の男（６２）（金沢市）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。容疑を認めているという。発表によると、男は同日午前４時３５分頃、都内に向かう高速バス車内で、長野市〜埼玉県東松山市間の高速道路を走行中、隣の席で寝ていた２０歳代の会社員女性の体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。女性が同市内のサービスエリアで運転手に被害を訴え、発覚した。