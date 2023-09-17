【AFP＝時事】南米最大の人口1150万人を擁する大都市、ブラジル・サンパウロ（Sao Paulo）。コンピューターサイエンスの仕事をしているララ・マイアさん（34）は、冷蔵庫とクローゼットの間に置いた小さな机の上にノートパソコンを広げている。後ろにあるベッドはソファも兼ねている。16階にある自宅兼オフィスは、広さ16平方メートル。「これ以上は必要ない。何にでもすぐ手が届くし、かばん2、3個に荷物を詰めていつでも出てい
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