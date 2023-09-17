ＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜後９・０）で主演を務める俳優、堺雅人（４９）が１６日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜後１０・０）にゲスト出演。脚本家、三谷幸喜氏（６１）の考察に言及する一幕があった。堺は１７日に放送される「ＶＩＶＡＮＴ」最終回の番宣のため出演。トークの中で、三谷氏が最終回の考察を披露することになった。三谷氏が取り出したフリップには「ＶＩＶＡＮＴは『日曜劇場