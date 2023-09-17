【AFP＝時事】ブラジルの熱帯雨林アマゾン（Amazon）で、ヤシ科の植物アサイーの栽培が拡大している。専門家はしかし、アサイーの単一栽培が進むことで生物多様性が損なわれる恐れがあると危惧している。アマゾン奥地のコミュニティーに住むジョゼ・ディオゴさん（41）は木に登り、一房のアサイーの黒い実を収穫した。世界最大の熱帯雨林であるアマゾンを良くも悪くも変えつつある、人気の「スーパーフード」だ。収穫されたア