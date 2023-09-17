陸上の年間優勝者を決めるダイヤモンドリーグ（DL）ファイナルが16日、米オレゴン州ユージンで行われ、女子やり投げでは北口榛花（JAL）が63メートル78で日本勢史上初の頂点に輝いた。8月の世界選手権制覇に続き、新たな偉業を成し遂げた。3位表彰台に入った昨年の世界選手権と同じ会場で行われた大舞台。2投目に63メートル78でトップに立つと、6投目でも62メートル76をマーク。優勝が決まると、栄えあるダイヤモンドトロフィ