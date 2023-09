人気漫画『BLEACH』作者・久保帯人氏による読切漫画『BURN THE WITCH #0.8』のアニメ化が決定した。2018年週刊少年ジャンプ50周年記念号に掲載された、シリーズ最初の読切作品をもとにしたアニメ化プロジェクトとなる。【動画】大胆ボディの魔女2人!公開された『BURN THE WITCH』前日譚のPV2020年に公開された劇場中編アニメーション『BURN THE WITCH』と同じく、監督は川野達朗、制作スタジオはteamヤマヒツヂ/スタジオコロ