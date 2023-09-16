阪神18年ぶりリーグ優勝で喜ぶ人々（写真：東京スポーツ／アフロ）9月14日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で、阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝が決まると、大阪府大阪市中央区の道頓堀川に少なくとも26人が飛び込んだと報じられた。不謹慎ではあるが「道頓堀ダイブ」は「お約束」ではあった。読者各位はおかしいとは思わないだろうか？阪神タイガースの本拠地は「兵庫県」だ。その優勝を隣とはいえ「大阪府」の人たちがな
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