【AFP＝時事】スペインサッカー連盟（RFEF）のルイス・ルビアレス（Luis Rubiales、46）元会長は15日、同国女子代表のヘニフェル・エルモソ（Jennifer Hermoso、33）の唇に同意なくキスした性的暴行で訴追された件で、マドリードの全国管区裁判所（National Court）に出廷した。5日前にRFEFの会長を辞任したルビアレス氏は、W杯オーストラリア・ニュージーランド大会（FIFA Women's World Cup 2023）の表彰式で起きた事件の捜査