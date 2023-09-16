米国での韓国人女性殺害容疑で宗教団体「キリストの兵士たち」のメンバーらを逮捕/Gwinnett County Police（ＣＮＮ）米ジョージア州で韓国人女性が殴打され栄養失調状態で死亡する事件があり、当局は１６日までに、事件に関連して宗教団体「キリストの兵士たち」のメンバーを名乗る６人を逮捕したと明らかにした。同州グイネット郡の警察によると、被害者の女性は２０代または３０代で、発見時の体重は約３２キロだった。１２日夜
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