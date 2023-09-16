鳥取県議会の会派・県議会自民党（斉木正一会長）は15日、県庁で会見を開き、会派所属の松田正県議（49）=3期、米子市選挙区=が、県議らでつくるゴルフ同好会の会費を私的流用していたと発表した。松田県議は約230万円を返金したが、「重大な行為で到底容認できない」として同日付で会派から除名された。松田正・鳥取県議会派などによると、刑事告発や辞職勧告決議案の提出、自民党県連としての処分を行うかは未定という。同