【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】竹内結子さん急死 ロケ現場で訃報を聞いたキムタクの慟哭先日、沢尻エリカ（37）がエイベックス会長の松浦勝人さん（58）のYouTubeチャンネルに登場していた。沢尻は2019年に麻薬取締法違反の容疑で逮捕され、執行猶予付き判決を受けていた。今年2月にその執行猶予も明けている。裁判では「女優復帰は考えていません」と語っていたが、今回の動画では金髪にまるでウエディングドレスのよ