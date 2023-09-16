俳優の岩城滉一・モデルの結城アンナ夫妻が、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。左から岩城滉一、結城アンナ＝テレビ朝日提供○■結婚47年の岩城滉一・結城アンナが『徹子の部屋』登場いつも仲の良い岩城・アンナ夫妻。結婚47年、アンナは最近になって岩城を“最高のパートナー”だと思うようになったという。祖父は外交官、スウェーデンで生まれ育ったアンナの家庭は、父の
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