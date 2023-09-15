株式会社コスパは、ホラーゲーム『SIREN』と『どこでもいっしょ』がコラボした「シビトロ」の商品を発売すると発表した。2014年に誕生しコラボグッズも過去販売された「シビトロ」は、かわいらしい『どこでもいっしょ』のトロが『SIREN』の「屍人」風となった姿で、歯をむき出しにした口元や真っ黒な瞳など怖すぎる風貌が当時もユーザーを騒然とさせた。今回はアクリルスタンドのほか、持っていると二度見されそうなトートバッ