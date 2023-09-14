日本マクドナルドは、エビを使ったプリプリな新サイドメニュー『プリプリエビプリオ』と、午後5時からの夜マック限定で『食べくらべポテナゲ大』『食べくらべポテナゲ特大』を、9月20日から期間限定で全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて販売する。夜マック限定で『食べくらべポテナゲ大』『食べくらべポテナゲ特大』販売へ『プリプリエビプリオ』は、2006年以来のエビを使用したプリプリなサイドメニューとして初登