お笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史が１４日に自身のＳＮＳを更新。８日に６０歳誕生日を迎えたダウンタウン・松本人志を祝うショットを公開した。藤本は「還暦おめでとうございます！」とコメント。真っ赤なＴシャツ、メガネを着用した松本を千鳥・大悟、ダイアン・津田篤宏と囲むショットをアップ。豪華な組み合わせにファンからは「私服ー？かわいい」「新しい番組のポスターに使えそう笑」「かっこいい６０歳」