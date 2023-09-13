東京・足立区の会社事務所に侵入し、現金約790万円などを盗んだとして20代で無職の男2人が逮捕されました。住所不定の福西舜容疑者（26）と千葉県市川市に住む松平茅土容疑者（24）は6月14日午前2時ごろ、足立区にある金属買い取り会社の事務所に侵入し、金庫に入った現金約790万円などを盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人は事務所のポストに入っていた鍵を使って玄関から侵入していたということです。