川崎市立稲田小（多摩区）の教諭がプールに注水する際に誤って大量の水を流出させた問題で、市が教諭と校長に水道代の半額約95万円を請求したことに対し、取り下げを求めるインターネット署名3800筆超が13日、市へ提出された。提出に立ち会った川崎市教職員連絡会議役員で元市立中教諭の大前博さん（73）は「予防策は十分だったか検討し明らかにすべきだ」と話している。プールの水大量流出、教諭賠償巡り抗議殺到市長発言で