コンビニエンスストア大手のセブン−イレブンでは割り箸の袋から「つまようじ」がなくなりました。セブン−イレブンの全国の店舗では先月半ばごろから順次、つまようじのない新しい割り箸袋に変わっています。SNSでは「ない方がエコで良い」「箸を取り出す時に指を刺すリスクが減りましたね」「とうとう、つまようじを持ち歩かなければいけない時代」などと賛否様々なコメントが寄せられています。つまようじをなくした理