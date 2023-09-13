プロ野球阪神が１８年ぶりのリーグ優勝に迫る中、京都府警は１４日、総合警備本部を設置し、京都市内の繁華街などを中心に、雑踏事故の発生や優勝を喜ぶファン同士のトラブルの警戒に当たる。警備本部の設置は平成１７年のリーグ優勝以来、１８年ぶり。府警によると、１４日当日にリーグ優勝の可能性が浮上した場合、府警中京署員や機動隊員ら約２３０人態勢で、飲食店が立ち並ぶ四条河原町交差点や木屋町通周辺での警戒を行う。多