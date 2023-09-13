ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川元社長による性加害問題を巡り、福島県は、人気アイドルグループTOKIOと連携して県の魅力を発信するバーチャル組織「TOKIO課」を継続する方針を明らかにした。今秋に公開を予定する県産米や魚をPRするテレビCMも予定通り制作する。芸能界とメディア「脅し」と「自主規制」が生み出す共依存TOKIOはテレビ番組で福島県をしばしば訪れるなど、東京電力福島第1原発事故による風評の払拭（ふっ