からだの不調にアプローチする方法のひとつとして「筋膜リリース」があります。筋膜リリースは、全身の凝りや痛みなどの不調解消だけでなく、予防効果も期待できる方法です。今回はそのなかでも「肩こり」解消を目的とした筋膜リリースを、ストレッチとの違いにも触れながらご紹介します。自宅で実践できる内容なので、ぜひ一度チャレンジしてください。【関連記事】「肩こり」におすすめの食べ物は？血液の循環を促す栄養素を