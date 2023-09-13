SuperGrouiesは9月13日（水）、『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』とコラボしたコートやネックレスなど3アイテムの予約受付を開始した。『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』は2017年に発売された『ペルソナ５』をリニューアルしたピカレスク・ジュブナイルRPG。悪い大人の心を盗む「心の怪盗団」として活躍する主人公たちを描いており、彼らの痛快な世直しはもちろんのこと、高校生としてテストや修学旅行などの学園生活を楽しむことができる