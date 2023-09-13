歌手、大塚愛（４１）が１２日深夜放送のＭＢＳ「ＦＲＥＥＳＴＵＤＩＯ」（毎月第２火曜深夜２５・２９）に出演。嫌いなさくらんぼを曲のテーマに使った理由を明かした。番組では、大塚が視聴者からの質問に応じた。好きな果物を聞かれると「メロン、梨、いちご」と回答。ＭＣのピアニスト、清塚信也（４０）が大塚の代表曲「さくらんぼ」が入ってなかったとツッコむと大塚は「私、本当に何十年もさくらんぼが嫌いだって言ってる