死産した赤ちゃんをトイレに流したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム国籍の技能実習生、チャン・トゥ・フォン被告（22）＝兵庫県丹波篠山市＝に対し、神戸地裁は13日、懲役1年6月、執行猶予4年（求刑・1年6月）の判決を言い渡した。「まるで家畜」ベトナム人実習生暴行会社が口止め、監理団体も黙認金川誠裁判官は「下水道に流した行動からは哀悼の気持ちを見て取ることができない」と批判。ただ、妊娠すればベトナム
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