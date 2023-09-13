プロ野球・阪神タイガースの１８年ぶりのセ・リーグ優勝が目前に迫っている。１２日は巨人３連戦（甲子園）の初戦に勝利し、優勝へのマジックは「３」とした。最短優勝は１４日となっているが、１５日の広島戦（マツダスタジアム）にずれ込めば地元・関西では「アレ」の瞬間を地上波テレビで見ることができないピンチに陥っている。阪神の最短優勝は１４日の巨人との３戦目だ。この試合は、試合終了まで完全中継するサンテレビが放