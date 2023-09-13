記録的な猛暑となった今夏、山形県内で家畜が大量に死んでいることが分かった。特に鶏は昨年の10倍余りと深刻な事態だ。被害額は過去最多だった2010年をすでに超えており、さらに膨らむ見通しだ。高温や少雨の影響で農林水産業に被害が出ていることを受け、県が12日に開いた対策会議で報告された。県畜産振興課によると、今年7月1日〜8月31日、暑さが原因で死んだとして報告があったのは牛が91頭（昨年同期33頭）、豚が78頭