Appleは9月13日、「iPhone」の新型モデルとして「iPhone 15 Pro」を発表した。価格は6.1インチのiPhone 15 Proは15万9800円［税込］から、6.7インチのiPhone 15 Pro Maxは18万9800円［税込］から、と発表されている。本商品は9月15日に予約受付を開始し、9月22日より販売開始する。「iPhone 15 Pro」はボディに航空宇宙産業レベルのチタニウムを採用した初めてのiPhoneとなっており、頑丈さと軽量化を両立している。内部フ