Nintendo Switch向けタイトル『ポケモン スカーレット／バイオレット』において、9月13日（水）よりDLC「碧の仮面」の配信が開始した。「碧の仮面」は前後編で構成されるDLC「ゼロの秘宝」の前編にあたるもの。主人公はのどかな村「キタカミの里」にて林間学校に参加することとなる。主人公は鬼とそれを倒した3匹の英雄にちなんだお祭りや昔話の謎を調査したり、旅のカメラマンの手伝いなどを通して林間学校を楽しむことがで