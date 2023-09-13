元メンバーは「ドラマに出てくるような組織じゃない」大ヒットを遂げ最終回が迫るTBSドラマ「VIVANT」。堺雅人演じる主人公が属する自衛隊の非公然組織「別班」の諜報活動が話題だが、この闇組織、実態はドラマに描かれるようなカタルシス溢れるものではないという。元メンバーがそのホントの実力を語った。＊＊＊【写真を見る】「おいっドラムっ！」人気急上昇の元力士・富栄ドラムロケから帰国時の“体重12キロ減”貴重シ