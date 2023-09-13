【AFP＝時事】テニスの不正監視団体ITIAは12日、2件のドーピング違反のため、女子元世界ランキング1位のシモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）に4年間の資格停止処分を科したと発表した。これにより、ハレプは2026年10月まで大会に出場することができなくなった。四大大会（グランドスラム）2勝を誇る31歳のハレプは、昨年の全米オープン（US Open Tennis Championships 2022）期間中に行われたドーピング検査で、赤血球の