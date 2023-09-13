1983年から「週刊少年ジャンプ」で連載され、一大ブームを巻き起こした、武論尊（原作）、原哲夫（作画）によるアクション漫画の金字塔「北斗の拳」が、原作生誕40周年を記念して、「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」としてシリーズアニメ化されることが決定した。新たなスタッフ、キャストと最新の映像技術により、原作の魅力の忠実な映像化を目指す。累計発行部数1億部を突破する「北斗の拳」は、核の炎によって荒廃し、