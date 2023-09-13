米アップルは１２日（日本時間１３日未明）に行われた新製品発表会で、ウェアラブル端末「ＡｐｐｌｅＷａｔｃｈ（アップルウォッチ）」の新機種「シリーズ９」を発表した。昨年から発売されているアウトドア向けウオッチ「Ｕｌｔｒａ（ウルトラ）」の新機種「２」も同時に発表した。シリーズ９は新しいプロセッサ「Ｓ９」チップを搭載し、内部を再設計した。前シリーズの「８」と比較して、機械学習タスクを最大２倍の速度で処理