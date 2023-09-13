俳優の堺雅人が主演、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司が共演する、TBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜）の第9話（後9：3079分SP）が、10日に放送され、テントに新たな“日本のモニター”がいることが判明した。【写真】裏切り者？やっぱり公安？“疑惑”が晴れないキャラクター第9話は、テントは、テロや犯罪行為を他から請け負うことで収益を得て、その金でバルカ国内の孤児たちを救っていたことが判明