「曲の中で殺人を告白した」として、ネバダ州に住むラッパーのケンフアン・マクダニエルが殺人容疑で逮捕されました。マクダニエル容疑者の曲には実際の事件との類似点が多数確認されていたため、地元警察が捜査を進めていました。Kenjuan McDaniel: Rapper arrested on a murder charge after allegedly writing a song and making a music video about the crime | CNNhttps://edition.cnn.com/2023/09/08/us/kenjuan-mcdaniel-n