初めてお散歩に連れて行ってもらった子犬のはしゃぎっぷりがすごいとX（Twitter）で話題だ。子犬がはじめて2頭でお散歩に行く練習をしたら…嬉しすぎてしっぽブンブンだった https://t.co/k0U7H8u8lm— ぷぅやんち (@pu_channeldesu) 2023年8月21日千葉県木更津市でブリーダー業を営んでいるぷぅやんち（@pu_channeldesu）さんが投稿したのは、ゴールデンレトリーバーのいずくくんとぷぅちゃんの動画。動画には、まだ子犬のい
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