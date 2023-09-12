【AFP＝時事】チリ・サンティアゴにあるモネダ宮殿の壁面に投影された行方不明者の画像。同国のガブリエル・ボリッチ（Gabriel Boric）大統領はこの日、アウグスト・ピノチェト（Augusto Pinochet）元大統領の独裁政権時代（1973〜1990）に拘束され行方不明になった被害者を捜索する国家プロジェクトを発表した。ピノチェト元大統領によるクーデターから50年を経て、所在が知れない1162人について情報収集をする初の公式的な取り組