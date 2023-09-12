「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり」「盛者必衰の理をあらはす」……。頭の中には「平家物語」の冒頭の言葉が浮かんでいるのではないか。キムタクと9年近く交際も破局…通称“かおりん”を直撃するとジャニー喜多川氏（2019年死去）の性加害問題で謝罪会見を開いたジャニーズ事務所に所属する俳優の木村拓哉（50）。事務所の会見後、インスタグラムに自身の写真と共に「show must go on！」というジャニー氏が多用していた言