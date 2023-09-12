XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が、米ハリウッドを代表する映画館「TCLチャイニーズ・シアター」に手形と足形を刻むことが、自身初の監督映画「YOSHIKI:UNDER THE SKY」（公開中）のジャパンプレミアイベントでサプライズ発表されたのは5日のこと。Twitter社名変更で「X JAPAN」YOSHIKIに棚ぼた？ iPhone商標では愛知の企業にライセンス料■アジア人アーティストとしても初めての快挙同所が1927年に開場以来、日本人では初、