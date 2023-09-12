¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÀ­²Ã³²¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬?ÊüÁ÷¶Ø»ß?¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Æ±»á¤Î¸ý¥°¥»¡Ö£Ù£ï£õ¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÅì»³µªÇ·¿·¼ÒÄ¹¡Ê£µ£¶¡Ë¡¢Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»ÒÁ°¼ÒÄ¹¤é¤Ï£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀ­²Ã³²¤ò½é¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¡£¤½¤ÎÆüÌë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£ó£è£ï£÷£í£õ£ó£ô£ç£ï