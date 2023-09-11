検索や広告、クラウドサービス、ハードウェアなどさまざまな事業を世界中で手がけるGoogleは、日々さまざまな訴訟に巻き込まれています。新たにイギリスでは、「Googleの広告ビジネスのせいで人々の生活費が高くなっている」として集団訴訟が提起されました。Google faces multibillion-pound lawsuit from UK consumers | Google | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2023/sep/07/google-faces-multibillion-po