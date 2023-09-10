島根への自虐と愛を込めたアニメ「秘密結社鷹（たか）の爪」の作者、FROGMANさんが島根県庁を訪れ、2024年版「鷹の爪×島根自虐カレンダー」の発売を丸山達也知事に報告した。島根自虐カレンダーの発売を丸山達也知事（右）に報告したFROGMANさん=2023年8月31日、島根県庁、大村治郎撮影自虐カレンダーは11年に発売を開始。地元だけでなく、全国規模で人気がある。これまで「日本で47番目に有名な県。」「定休日じゃないです