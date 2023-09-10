カナダのオンタリオ州ピカリングには、カナダ最大の撮影用スタジオが存在します。撮影監督のマット・アイティア氏は、このスタジオを見学した様子を動画に撮影して公開しています。 This Giant Fake Town Was Built Exclusively for Filming TV and Movies | PetaPixelhttps://petapixel.com/2023/08/23/this-giant-fake-town-was-built-exclusively-for-filming-tv-and-movies/映像撮影用のスタジオは一般的に「バックロット」
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