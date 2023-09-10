実家に住む選択をする理由は、人それぞれ異なります。経済的な事情、自身の健康状態、家族の介護など、さまざまな理由が挙げられます。All About ニュース編集部は、2023年7月18〜27日の期間、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、宮城県仙台市在住・44歳女性のエピソードを紹介します。 回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本