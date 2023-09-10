【カイロ＝佐藤貴生】北アフリカのモロッコ中部で８日深夜に起きたマグニチュード（Ｍ）６・８の地震で、モロッコ国営テレビは１０日未明、内務省の情報として死者・負傷者とも２千人を超えたと報じた。負傷者のうち約１４００人は重症とされ、犠牲者はさらに増える可能性がある。世界各国から生存者の捜索や被害者支援の申し出が相次いでいる。ロイター通信などによると、震源地は世界遺産に登録されている中部マラケシュの南西約